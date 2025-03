MotoGP | Gp Argentina : Bis di Marc Marquez davanti a suo fratello Alex, Morbidelli è terzo

Marc Marquez fa quattro su quattro e si aggiuidca la vittoria dopo quella nella Sprinti di ieri , nella gara lunga nel Gp d’Argentina.

Lungo la pista Termas de Rio Hondo, lo spagnolo dimostra forza e carattere in sella alla sua Ducati. .

Per l’otto volte iridato 64esima vittoria in MotoGP, 90esima in carriera, eguagliato il record di Angel Nieto.

Alla partenza Marc Marquez parutto in pole prende subito il cpndano della cora . Alla prima curva dopo il rettilineo Barco Bezzecchi scivola ed esce cade , e si ritira. Da l’ in poi inizia il bel duello tra i due fratelli Marquez. Alex a lungo al comando con Marc che non ha mai mollato la ruota dello stretto familiare

Marc ha effettuato dei vari tentativi per superare Alex , poi nel 21° giro ha preso il comando dlla gara senza più lasciare la testa della corsa. tagliando il traguardo con 1.362s su Alex. Ottimo terzo gradino del podio per Franco Morbidelli, che in sella alla Ducati GP 24 del VR46 Racing Team torna sul podio, non gli succedeva da 75 gare. Quarto uno spento Pecco Bagnaia, mai in lotta per la vittoria .Il tre volte campione del mondo ha chiuso la gara davanti alla Ducati GP 24.5 del romano Fabio d Giannantonio, per la cinquina Ducati. Per la Ducati vittoria #108, 19esima consecutiva, 30esima nelle ultime 31 gare.

Ordine d’arrivo

os Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 41:11.100 2 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +1.362 3 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +4.695 4 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +5.536 5 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +7.138 6 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +7.487 7 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +14.294 8 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team +14.447 9 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +15.646 10 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol +15.787 11 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +16.025 12 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +21.663 13 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 +22.319 14 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +23.486 15 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +25.148 16 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +26.914 17 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +27.661 18 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 +40.179 19 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Lcr +41.69

Classifica Piloti

1 Marc Marquez 74 2 Alex Marquez 58 3 Francesco Bagnaia 43 4 Franco Morbidelli 37 5 Ai Ogura 25 6 Johann Zarco 25 7 Fabio Di Giannantonio 22 8 Brad Binder 19 9 Marco Bezzecchi 14 10 Pedro Acosta 12



Classifiche Team MotoGP