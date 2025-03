Milan- Como 2-1. Pulisic e Reijnders ribaltano i lariani

Nell’anticipo della 29esima giornata di Serie A il Milan batte 2-1 il Como in rimonta.

San Siro i Rossoneri prendonoi l’iniziatova . Il Como sornione comincia a far girare bele la palla e Maignan comincia il suo show e tiene a galla i Rossoneri, millimetrico in uscita l’intervfento del portiere francese su Nico paz. Al 33′, Da Cunha , dopo una bella triangoloazione e assist di Nico Paz dalla distanza piazza un sinistro geometrico all’angolio basso e sigla il vantaggio per i biancoblù di Fabregas. Nella ripresa, Da Cunha raddoppia , dopo il consulto al Var Marhhetti annulla per fuorigioco millimetrico , la decisione ha fatto tanto arrabbiare Fabtegas. Dall’eventuale doppio svantaggio al pareggio Rossonero con Pulisic (53′) e il vantaggio con Reijnders (76′). Nel finale Como in inferiorità numerica per l’espulsione di Dele Alli. Un successo importante per il Milan che sale momentaneamente al 7° posto avvicinandosi alla zona Europa, lariani che restano invece al 13° posto.

IL TABELLINO

MILAN-COMO 2-1

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Walker 6, Gabbia 6, Thiaw 6, Theo Hernandez 5,5 (1′ st Jimenez); Musah 5 (7′ st Joao Felix), Bondo 6 (1′ st Fofana); Reijnders 7,5, Pulisic 6,5, Leao 5,5 (33′ st Loftus-Cheek sv); Gimenez 5,5 (23′ st Abraham 6,5)

A disposizione: Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Pavlovic, Terracciano, Sottil

Allenatore: Conceiçao 6,5

Como (4-2-3-1): Butez 5,5; Smolcic 6, Goldaniga 5,5, Kempf 6 (1′ st Dossena sv e dal 18′ st Van der Brempt 5,5), Valle 6; Caqueret 6,5 (18′ st Perrone 5,5), Da Cunha 6,5 (36′ st Alli 4,5); Strefezza 6, Nico Paz 6,5, Diao 6; Cutrone 5,5 (27′ st Douvikas 5,5)

A disposizione: Reina, Iovine, Gabrielloni, Jack, Fadera, Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Engelhardt, Vojvoda

Allenatore: Fabregas 6

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 33′ Da Cunha (C), 8′ st Pulisic (M), 31′ st Reijnders (M)

Ammoniti: Bondo, Musah, Jimenez (M), Perrone, Strefezza, Nico Paz (C)

Espulsi: Alli (C)

Note: Conceiçao (M) ammonito per proteste; Fabregas (C) espulso per proteste