Conference League: Fiorentina -Panathinaikos 3-1, viola ai quarti

La Fiorentina vince 3-1 contro il Panathinaikos e si qualifica ai quarti di finale di Conference League.

La Fiorentuna parte bene e al 12′ con Mandragora, passa in vantaggio , il sinistro poreciso dal limite supera l’ex Dragowkoski. Ancora Mandrogora al 17′ sfiora il raddoppio che arriva al 24′ con Gudmundsson , dopo una bella azione personale con leggera deviazione. Prima del riposo ci provano Cataldi e Mandragora su calci di punzione , e Kean .Nella rirpesa il Panathinaikos è più intraprendete: Ioannidis prova a sorprendere la retroguardia viola al 58’, ma Comuzzo rimedia in calcio d’angolo . I greci insistono e con Tete al 68’ sfiorano il gol , Gosens chiude bene all’ultimo momento , ancora il tedesco decisivo anche su Vagiannidis al 74’, con la Fiorentina che dimostra sbandamenti per stanchezza.

Nel momento più difficile del match , la viola fa 3-0: Gosens fa un gran lavoro in attacco e fa giungere a Kean un pallone pesanrtissimo chel’attaccante viola tarsforma in gol. All’81’ ingenuo interventi di Fagioli in area e calcio di rigore a favore dei greci , Ioannidis trasforma sotto l’incrocio dei pali e riapre la partita con la rete del 3-1. Il Panathinaikos si riversa in attacco , maritrovano a chiudere in dieci contro undici dopo l’espulsione di Mladenovic in pieno recupero. La Fiorentina regge e sigilla il 3-1, qualificandosi così ai quarti di finale, dove affronterà gli sloveni del Celje.

IL TABELLINO

FIORENTINA-PANATHINAIKOS 3-1

Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 6, Comuzzo 6,5, Ranieri 6,5 (34’ Zaniolo sv); Dodo 6,5 (45’+4’ st Moreno sv), Fagioli 5, Cataldi 6,5 (15’ st Folorunsho 6), Mandragora 7,5 (34’ Adli sv), Gosens 7; Gudmundsson 7 (15’ st Beltran 6), Kean 7,5. A disp.: Terracciano, Martinelli, Richardson, Baroncelli, Caprini, Parisi. All.: Palladino.

Panathinaikos (4-4-2): Dragowski 6,5; Vagiannidis 5,5, Arao 6 (42’ st Cerin sv), Ingason 5, Mladenovic 5; Ounahi 6, Siopis 6,5, Maksimovic 5,5, Djuricic 5 (12’ st Ioannidis 6,5); Tete 6 (42’ Pellistri sv), Swiderski 5 (30’ st Jeremejeff 6). A disp.: Lyodgin, Llio, Max, Mancini, Jedvaj, Fikaj, Bregou, Ntamplzas. All.: Vitória.

Arbitro: Beaton (Sco)

Marcatori: 12’ Mandragora (F), 24’ Gudmundsson (F), 30’ st Kean (F), 36’ rig. Ioannidis (P)

Ammoniti: Comuzzo (F), Pongracic (F), Swiderski (P), Kean (F), Vagiannidis (P), Zaniolo (F)

Espulsi: Mladenovic (P)

Note: ammonito Palladino (F) in panchina