Corri per l’Infanzia con SOS villaggio bambini

Unicredit Relay Marathon 2025 Domenica 6 aprile 2025 | Partenza ore 9:00 da Piazza Duomo

Milano, 13 marzo – Domenica 6 aprile torna l’appuntamento con la Milano Marathon. Ti piace lo sport e vorresti contribuire a una buona causa? Allora corri la staffetta UniCredit Relay Marathon 2025 insieme a SOS Villaggi dei Bambini. Ogni passo che farai potrebbe regalare un futuro migliore a migliaia di bambine e bambini.

In Italia e nel mondo, milioni di bambini non possono contare sul supporto della loro famiglia per crescere. Iscriviti sul sito ufficiale della Milano Marathon 2025 e corri con SOS Villaggi dei Bambini alla Relay Marathon 2025, la staffetta di circa 42km (necessario il certificato medico per attività sportiva non agonistica) e contribuirai a offrire loro le opportunità per costruire un futuro migliore. La corsa partirà alle ore 9:00 da Piazza Duomo con arrivo in Via Palestro. Forma la tua squadra di 4 persone e fai una donazione di €300 a squadra. Hai tempo fino al 23 marzo.

SOS Villaggi dei Bambini da oltre 60 anni è al fianco dei bambini e ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali, affinché crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, realizzando appieno il proprio potenziale e abbiano la possibilità di vivere una vita indipendente. L’Organizzazione opera in Italia e nel mondo attraverso i Programmi e i Villaggi SOS nei quali accoglie e sostiene bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi situazioni di disagio. Ogni giorno assicura cure di qualità, un ambiente amorevole, sicuro e protetto; promuove servizi di sostegno familiare, lavora con le famiglie migranti, offrendo loro interventi integrati di protezione e integrazione, sostiene i giovani che, raggiunta la maggiore età, usciranno dai Villaggi SOS; favorisce percorsi di integrazione per i Minori Stranieri Non Accompagnati e infine forma gli operatori sui temi di salute mentale.

Scegli anche tu di correre insieme a SOS Villaggi dei Bambini e contribuisci a dare voce a migliaia di bambini in Italia e nel resto del mondo. Insieme possiamo fare molto!

Iscriviti qui per correre con SOS Villaggi dei Bambini:

Puoi anche creare la tua raccolta fondi per sostenere il progetto “CORRI PER UN MONDO MIGLIORE” di SOS Villaggi dei Bambini su Rete del dono: https://www.retedeldono.it/progetto/corri-un-mondo-migliore

SOS Villaggi dei Bambini si impegnaaffinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, realizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in Italia da oltre 60 anni e oggi opera attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Mantova, Torino, Crotone e Milano. SOS Villaggi dei Bambini si prende cura di oltre 2.600 persone, tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi situazioni di disagio, e sostiene i diritti di oltre 47.000 bambini e giovani, protagonisti delle sue attività di Advocacy. È parte del network SOS Children’s Villages, presente in 136 tra Paesi e territori dove aiuta circa 3 milioni di persone, e del quale ospita e gestisce a livello internazionale il Programma globale di esperti sulla salute mentale e sul supporto psicosociale.