Indian Wells , Paolini batte la rumena Cristian e vola agli ottavi

Una partita sofferta fino alla fine, costellata di errori. Jasmine Paolini passa agli ottavi edizione 2025 di Indian Wells.

Il primo set della partita di Jasmine sembrava indirizzarla verso una vittoria piuttosto facile ed anche gli errori come la sua fallosità, sembravano non dover compromettere l’incontro. Vinceva abbastanza facile per 6-4.

Ma nel secondo set è stato buio pressoché completo per la tennista italiana che ha permesso a Jaqueline Cristian di sovrastarla sia dal punto di vista tecnico che nella strategia messa in campo. Le difficoltà di Jasmine Paolini non hanno fatto altro che esaltare la tennista rumena che si è aggiudicata il secondo set per 6-3.

Il terzo set è stata davvero una guerra di trincea per Jasmine che alternava momenti di grandissimo tennis ad altri di incredibile difficoltà. La svolta della partita sul 3-1 per la rumena. Con una iniezione di orgoglio Jasmine vinceva tre game di fila, annullando il break che aveva preso nel primo gioco e portandosi in vantaggio per 4-3. La partita proseguiva equilibrata fino al 9 game, con Jasmine alla battuta.

Un game infinito, durato 18 minuti e nel quale la parità tra le giocatrici è stata disputata per 9 volte. Solo a quel punto la vittoria di Jasmine che si portava sul 5-4.

Per Jaqueline Cristian il decimo e definitivo gioco è stato quello della tensione di chi si era visto ad un passo dalla vittoria ed ora vedeva di fronte a sé lo spettro della sconfitta. Sono quelle le situazioni che contraddistinguono una grande tennista: nervi saldi, concentrazione, gioco di scambio prolungato per costringere l’avversaria all’errore. E così è stato. Jasmine si è assicurata il set strappando la battuta all”avversaria e vincendolo per 6-4.

Ora davanti a lei gli ottavi e la necessità di superare quella fallosità vista in campo anche questa notte.