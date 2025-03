Larissa Iapichino conquista la medaglia d’oro nella finale del salto in lungo femminile degli Euroindoor di Apeldoorn in Olanda, con l’ottima misura di 6.94. l’argento va alla svizzera specialista delle prove multiple, Annik Kaelin con 6.90, mentre al terzo posto finisce la tedesca Malaika Mihambo con 6.88, ancora una volta incapace di imporsi in una primaria manifestazione internazionale indoor.