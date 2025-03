L’Italia Boxing Team conquista 3 Bronzi e 1 Argento al Torneo Strandja 2025

Terzo posto per Nicoli, Gemini e Rontani e secondo per Carini: il DT Giovanni De Carolis riparte da un Torneo di alto livello. Nella Foto la finale di Angela Carini

Al Dual Match in Belgio la Squadra Azzurra riporta a casa due vittorie mentre a Lucca si è concluso il Round Robin U17 Femminile.

Roma 2 marzo 2025 – Un weekend impegnativo per l’Italia Boxing Team che chiude una lunga settimana agonistica in Bulgaria, Belgio e Italia. In occasione della 76esima edizione del Torneo di Strandja, a Sofia, iniziato il 24 febbraio, la Nazionale Italiana, sotto il coordinamento del Direttore Tecnico Giovanni De Carolis, accompagnato dai Tecnici Laura Tosti e il già Campione Leonard Bund e l’arbitro Alexandra Herstea, ha conquistato un bottino di quattro medaglie, tre di bronzo e una d’argento, in una competizione di alto livello internazionale. A salire sul terzo gradino del podio sono stati: nei 60 Kg. Rebecca Nicoli (GS Fiamme Oro), superata in Semifinale dalla kazaka Volossenko per 5 a 0; nei 75 Kg. Melissa Gemini (ASD Fanum Viterbo), battuta dalla cinese Li Quian con verdetto di 5 a 0 e nei 71 Kg. Gabriele Guidi Rontani (GS Esercito) che ha dovuto cedere al kazako Zhussupov per 3 a 2, dopo un match molto combattuto. Secondo posto e argento più che meritato per l’azzurra Angela Carini (GS Fiamme Oro) che oggi ha disputato una finale intensa con l’inglese Sacha Hickey, che si è aggiudicata la vittoria per 4 a 1.

Si riparte da quattro medaglie: “Sono soddisfatto di questo primo e importante test – dichiara il DT Giovanni De Carolis – perché lo abbiamo fatto in un Torneo prestigioso e di altissimo livello, a cui hanno preso parte Nazioni forti e pugili olimpionici e affermati a livello mondiale. Gli azzurri hanno potuto fare esperienza e confrontarsi con avversari ostici. Tutti hanno dato il massimo, nonostante si trovassero in una fase di preparazione di carico, non ottimale, in quanto siamo partiti a gennaio, ma questo Torneo è servito per avere dei parametri di riferimento in campo internazionale, in modo da poter lavorare al meglio. Sono orgoglioso di tutto il Team e dell’ottima prestazione dei quattro medagliati Nicoli, Gemini, Rontani e Carini. Tornati in Italia, ci rimetteremo all’opera per la World Boxing Cup Brazil”.

Nel frattempo, l’Italia ha brillato anche in Belgio, in occasione del Dual Match organizzato dalla RBBF (Royal Belgian Boxing Federation), svoltosi dal 26 febbraio al 1° marzo a Bruxelles. Dopo aver vinto la prima sfida contro la Nazionale Belga per 6 a 5, la Squadra Azzurra, composta da 11 atleti (7 uomini e 4 donne), si è nuovamente imposta ieri per 5 a 2, concludendo a pieni voti una prova non facile. A guidare gli azzurri in questa impresa sono stati i Tecnici e già Campioni Clemente Russo, Sumbu Kalambay e Carmine Cirillo.

A Lucca sono state 36 le atlete U17 convocate per il Round Robin di selezione che ha impegnato i tecnici Daniela Valeri e Giulio Monselesan per tre giornate di gara che fanno ben sperare per il futuro.

Da domani l’obiettivo sarà la World Boxing Cup Brazil, evento più importante del primo semestre del 2025, nonché primo evento del calendario 2025 della World Boxing, organizzato dalla Confederaçao Brasileira de Boxe nella città di San Paolo dal 29 marzo al 6 aprile. Ora che il CIO ha riconosciuto provvisoriamente la World Boxing, il sogno verso Los Angeles 2028 è sempre più vicino.

La Squadra Azzurra verrà selezionata dal DT De Carolis e arriverà in Brasile il 22 marzo e fino al 29 marzo prenderà parte al Training Camp di rifinitura della tecnica e tattica.

De Carolis con Brubdu m Tosti , Carini , Germini , Rontani e Nicoli