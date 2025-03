Juventu s- Hellas Verona 2-0. Thuram e Koopmeiners ridanno ossigeno a Motta

Nel posticipo della 27^ giornata di Serie A la Juve batte il Verona 2-0 . Bianoneri al quarto posto in classifica a quota 52 punti.

All’Allianz Stadium nel primo tempo i bianconeri fanno il match, Montipò evita in tre occasioni il vantaggio bianconero sulle conclusioni di McKennie . Locatelli e Thuram. Su una delle pcihe azioni del Verona , Suslov da 25 metri indovina una traiettoria meicidiale , calcia di potenza di detsro e batte Di Gregorio , l’arbitro Marchetti annulla per off-side di Faraoni,

La rirpesa si apre con gli ingressi in campo di Ghilardi e Oyegoke al posto di Faraoni e Sawidowicz . La Juve è sempre padrona del gioco. Il Verona si sifende e la Juve si rende pericolosa con Nico Gonznales , Kolo Muani . e Yldiz , ma il vantaggio non arriva. Motta chiama dalla panchina , Alberto Costa, Koopmeiners e Kalulu al posto di Weah, McKennie e Gatti. Il canovaccio del matcj non cambia Juve sempre alta e aggresiva ,, al 73′ si sblocca la gara: azone di Localtelli , cìrifinita da Cambiaso finalizzata in rete da Thiuam. Motta effettua altri cambi Vlahovic e Mbangula fal posto di Kolo Muani e Yildiz. La Juve manovra bene e raddoppia con Koopmeiners dopo un rinvio sbagliato di Montipò. La Juve rialza la tetsta dopo l’eliminazione in Coppa Italia.





IL TABELLINO

JUVE-VERONA 2-0

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Weah 6,5 (15′ st Alberto Costa 6,5), Gatti 6 (25′ st Kalulu 6), Kelly 6,5, Cambiaso 6,5; Locatelli 7, K. Thuram 7; Yildiz 6,5 (36′ st Mbangula sv), McKennie 6 (15′ st Koopmeiners 6,5), Nico Gonzalez 6; Kolo Muani 5,5 (36′ st Vlahovic sv).

A disp.: Perin, Pinsoglio, Rouhi. All.: Thiago Motta 6,5

Verona (3-4-2-1): Montipò 6,5; Dawidowicz 5,5 (1′ st Ghilardi 5,5), Coppola 6, Valentini 5,5; Faraoni 5,5 (1′ st Oyegoke 5), Duda 5, Niasse 5, Tchatchoua 5,5; Livramento 5 (11′ st Bernede 5,5), Suslov 6,5 (34′ st Kastanos sv); Amin Sarr 5 (41′ st Lambourde sv).

A disp.: Berardi, Perilli, Daniliuc, Bradaric, Okou, Slotsager, Lazovic, Tengstedt, Ajayi, Cissè. All.: Zanetti (Bertolini in panchina) 5

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 28′ st Thuram (J), 45′ st Koopmeiners (J)

Ammoniti: Kelly (