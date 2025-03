Inter , Di Marco risentimento muscolare ai flessori coscia destra

Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra”. Questo l’esito degli esami cui si è sottoposto in mattinata Federico Dimarco, costretto a lasciare la sfida del Maradona a inizio ripresa per una contrattura ai flessori della coscia destra. ” Una ventina di giorni di stop circa per l’esterno, che dunque salterà sia andata che ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord., così si legge in una nota del clun nerazzurro.