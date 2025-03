Fiorentina , Kean torna ad allenarsi

Buone notizie per Palladino dall’infermeria. Moise Kean, uscito anzitempo contro il Verona per un trauma cranico, può tornare ad allenarsi e sarà a disposizione del tecnico viola per i prossimi match, a partire dalla sfida di giovedì nell’andata degli ottavi di Conference League League ad Atene contro il Panathinaikos.

Il comunicato del club viola

“ACF Fiorentina comunica che nella mattina di oggi il calciatore Moise Kean è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali programmati a seguito del trauma cranico occorso durante la gara di campionato Hellas Verona -Fiorentina – si legge nella nota pubblicata sul sito della Viola -. Visto l’esito positivo degli esami svolti il calciatore può riprendere la regolare attività agonistica“.