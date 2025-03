Buone notizie per Thiago Motta dall’ingfermeria bianconera Juventus, sulle condizioni di Francisco Conceiçao, che si è bloccato in allenamento prima della sfida con il Verona. dal sito ufficiale del cklub bianconero :”Francisco Conceiçao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical – si legge nel comunicato -. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale“.