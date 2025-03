Juventus. Motta:”pensare partita per partita e giocare sempre per la vittoria”

Dopo l’amara elimimnazione in Coppa Italia , la Juve ritorna a sorridere con la vittoria 2-0 contro l’Hellas Verona.

Un successo che scaccia la crisi e rimette in ‘linea’ la posizione del tecnico. Thiago Motta: “Dobbiamo giocare sempre per la vittoria come abbiamo fatto stasera”. Oggi ho visto una buona squadra . Abbiamo creato tantissimo nel primo tempo , ci è macato solo il gol”. “Ora abbiamo qualche giorno per recuperare chi è fuori e per prepararci al meglio per la partita con l’Atalanta: dobbiamo prepararla bene perché sappiamo quanto sono forti e quanto sarà difficile ma giochiamo in casa”.