Verona , Bertolini:”siamo stati anche un pò sfortunati”

In panchina al posto di paolo Zanetti , allo Stadium il vice allenatore del Verona Alberto Bertolini: “Abbiamo dato tutto. Siamo stati anche un po’ sfortunati: siamo stati obbligati a cambiare Dawidowicz e Faraoni a fine primo tempo. Per fare risultato fuori casa con la Juve bisogna che ti vada tutto bene: se quel super gol di Suslov fosse stato regolare forse avremmo potuto farcela”. ” Noi i punti dobbiamo farli in casa, nelle nostre partite. Ora pensiamo al Bologna”.