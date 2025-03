Corri o cammina per un mondo migliore con SOS villaggi dei bambini

Fun Run Stracittadina di Roma 2025Sabato 15 marzo 2025 | Partenza ore 10 da Via dei Cerchi (Circo Massimo)

Roma, 3 marzo 2025 – Sabato 15 marzo torna l’appuntamento con la Fun Run, la stracittadina legata alla Run Rome The Marathon.

Se ami lo sport e desideri fare qualcosa di concreto per una causa importante, unisciti a SOS Villaggi dei Bambini per correre o camminare insieme durante la Stracittadina di Roma 2025. Ogni passo che compirai contribuirà a regalare un futuro migliore a migliaia di bambine e bambini che non possono contare sul supporto della loro famiglia per crescere.

Iscriviti alla Stracittadina di Roma 2025, partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo, 5km di festa, con la famiglia, i bambini o gli amici, che tu scelga di camminare o correre, il passo è libero.

Donazione minima richiesta per l’iscrizione di € 20 a persona. Hai tempo fino al 7 marzo 2025.

Più siamo, più bambini e ragazzi possiamo aiutare!

Iscriviti qui per correre o camminare con SOS Villaggi dei Bambini:

https://www.sositalia.it/sostieni/donazioni-attivismo – inserendo Stracittadina di Roma nelle note della donazione.

Gli attivisti di SOS Villaggi dei Bambini saranno presenti con uno stand informativo al villaggio del Circo Massimo, Volontari Fun Village, il 15 e 16 marzo 2025.

SOS Villaggi dei Bambini si impegnaaffinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, realizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente. È presente in Italia da oltre 60 anni e oggi opera attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, a Trento, Ostuni, Vicenza, Saronno, Mantova, Torino, Crotone e Milano. SOS Villaggi dei Bambini si prende cura di oltre 2.600 persone, tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi situazioni di disagio, e sostiene i diritti di oltre 47.000 bambini e giovani, protagonisti delle sue attività di Advocacy. È parte del network SOS Children’s Villages, presente in 136 tra Paesi e territori dove aiuta circa 3 milioni di persone, e del quale ospita e gestisce a livello internazionale il Programma globale di esperti sulla salute mentale e sul supporto psicosociale.