Champions League. Oggi quattro match andata ottavi di finale

Oggi torna la Champions League con le partite dell’andata degli ottavi di finale. Oggi martedì 4 e mercoledì 5 marzo tra le 18:45 e le 21:00.

L’Inter è l’unica italiana che figura nel tabellone degli ottavi di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi scende in campo mercoledì, 5 marzo, alle 18:45 per affrontare la partita di andata contro il Feyenoord (il ritorno è previsto a San Siro per l’11 marzo ma alle 21:00). Mathc d’andata a Rotterdam, contro gli olandesi che nei playoff hanno eliminato il Milan. In caso di passaggio del turno l’Inter affronterà la vincente del doppio confronto tra Bayern Monaco e Leverkusen.

Le otto sfide che determineranno la griglia dei quarti sono divise in due giorni: tra le prime quattro di martedì (4 marzo) spicca il derby di Madrid tra Real e Atletico (ore 21), mercoledì riflettori puntati anche su Benfica-Barcellona e Paris Saint-Germain-Liverpool .

I match in progrmma

martedì 4 marzo, ore 18:45 – Club Brugge-Aston Villa (Sky, NOW)

martedì 4 marzo, ore 21:00 – Real Madrid-Atletico Madrid (Sky, NOW)

martedì 4 marzo, ore 21:00 – Psv-Arsenal (Sky, NOW)

martedì 4 marzo, ore 21:00 – Borussia Dortmund-Lilla (Sky, NOW)

mercoledì 5 marzo, ore 18:45 – Feyenoord-Inter (Amazon Prime Video)

mercoledì 5 marzo, ore 21:00 – Bayern Monaco-Leverkusen (Sky, NOW)

mercoledì 5 marzo, ore 21:00 – Benfica-Barcellona (Sky, NOW)

mercoledì 5 marzo, ore 21:00 – Paris Sait-Germain-Liverpool (Sky, NOW, Tv8).