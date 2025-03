Serie A, Inter – Monza 3-2. L’autogol diKiriakopoulos regala la vittoria all’Inter

Nell’anticipo della 28esima di Serie A l’Inter vince in rimonta 3-2 sul Monza.Nerqzzurri a+4 sul Napoli.

nDopo le fatiche in Champions league contro il feyenoord, Inzaghi mischia le carte, in attacco e lascia riposare Thura. A centrocampo lacoppia Chalanoglu – Mkhitaryan. Nesta si gioca le sue carte con l’ex Keita coppia d’attacco con Dani Mota con Castrovilli e Zeroli a centrocampo. Il orimo tentativo conclusione è del Monza , la conclusionedi Keita Balde al 6′ termina al lato. Bisogna attendere iol 22′ per la rispoista nerazzurra, Arnautovic di testa chiama in causa Turati . Dopo due minuti, Lautaro va in gol, Zuferli annulla copo il controllo al Var per il tocco di mano dello stesso attaccante argentino prima della conclusione.

Al 32′ il Monza gela San Siro: Dani Mota protagonista e scambia con Birindelli , asolo davanti a Martimez non sbaglia e fa centro per l’1 a 0.

O Nerazzurri creagiscono subito , con Bastoni ,che ci prova di testa , poi occasione per Dumfries che alza la palla a tu pere tu con Turati senza esito.

Al 44′ Keita Balde: ripartenza veloce una delle sue specialità , e conclusione a giro sul palo lontano di Martinez. L’Inter ferita per la seconda volta si scuote e prima del riposo accorcia le distanze: Mkhitaryan alza la testa e crossa sul secondo palo dove c’è la torre aerea di Dumfries per Arnautovic che di testa non sbaglia da pochi passi per l’1-2.

Inzaghi cambia la formazione e all’inzio della rirpesa sostituisce Pavard e De Vrij con Bissech e Carlos Augusto. Le sotituzioni permettono a Bastoni di tornare nel ruolo di fifensore centrale. l’Inter schiaccia subito il piede sull’acceleratore . Al 62′ ancora Lautaro a sfiorare il 2-2 il colpo di testa su cross di Dumfries termina alto. La pressione Nerazzurra si fa asfissiante e al 64′ Chalanoglu pareggia i conti: cross di Bastoni da sinistra , la difesa brianzola spazza , Bisseck recupera e appoggia per il turco il quale nella più classica delle sue conclusioni scaglia il destro e mette la palla alle spalle di Turati.

Inzaghi a tutta birra! Al 70′ chiama in causa Thuram al posto di Arnautovic, poi sostituisce Mkhitaryan con Zielinski, emntrato a freddo l’ex Napoli dopo appena 3 minuti costretti ad uscire per un problema muscolare . Al 77′ il vantaggio dell’Inter: dalla sinistra Carlos Augusto mette in area una perfetta parabola Lautaro calcia benissimo la conclusione trova la sfortunata deviazione di Kyriakopoulos , palla dentro , o palla fuori com Turati che smanaccia? Gol assegnato dopo che l’arbitro aveva dato il corner grazie alla “goal line technology”, che ha mostrato i pochi centemetri della palla oltre la linea della porta.

Dopo due tentativi , uno di Thuram e l’altro di Chalaniglu, Zuferli manda tutti negli spogliatoi.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 3-2

Inter (3-5-2): Martinez J. 6; Pavard 5,5 (1′ st Bisseck 6,5), De Vrij 5,5 (1′ st C. Augusto 6,5), Acerbi 6,5; Dumfries 6,5, Barella 6,5, Calhanoglu 7, Mkhitaryan 6,5 (25′ st Zielinski sv e dal 28′ st Correa 6), Bastoni 6,5; Lautaro Martinez 7, Arnautovic 6,5 (25′ st Thuram 6,5)

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Asllani, Cocchi, Frattesi, Taremi.

Allenatore: Inzaghi S. 6,5

Monza (3-5-2): Turati 6; D’Ambrosio 5,5, Izzo 5,5 (41′ st Brorsson sv), Pedro Pereira 5,5; Kyriakopouls 5, Castrovilli 5,5 (22′ st Lekovic 5,5), Bianco 5,5, Zeroli 6, Birindelli 6,5 (41′ st Vignato sv); Mota 6,5 (22′ st Ganvoula 5,5), Keita Balde 6,5 (32′ st Caprari 5,5)

A disposizione: Mazza, Pizzignacco, Colombo, Forson, Martins, Palacios, Pessina, Petagna, Urbanski

Allenatore: Nesta

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 32′ Birindelli (M), 44′ Keita Balde (M), 45’+1′ Arnautovic (I), 19′ st Calhanoglu (I), 33′ st autogol Kyriakopoulos (I)

Ammoniti: Izzo (M)

Espulsi: –

Note: Nesta (M) ammonito per proteste