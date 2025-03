Lecce , Giampaolo:” c’è grande delusione. Abbamo fatto un’ora du buona partita”

Il Lecce è stato sconfitto dal Milan 3-2 in rimonta. Al termine del match Marco Giampaolo deluso ai microfoni Dazn:” Abbiamo preso due gol in quattro minuti, peccato. Sul terzo gol il Milan era in grande condizione mentale e aveva tanta qualità. C’è grande delusione ma bisogna andare a cercare anche gli aspetti positivi della gara, consapevoli che questa intensità la squadra ha tutto per raggiungere il suo obiettivo”.