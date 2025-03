Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la partita allo stadio Bentegodi contro il Verona:” “Nell’ultimo periodo abbiamo alternato grandi prestazioni al Dall’Ara a prestazioni non esaltanti fuori”, commenta Italiano. “Per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo essere sempre gli stessi: dobbiamo mantenere quella voglia di ottenere punti per rimanere ai piani alti. Il Verona ha grande ritmo, gioca tanto sulle seconde palle e cerca gli attaccanti”.