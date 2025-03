Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira ha parlato dopo l’1-1 di Cagliari: “Sono dispiaciuto per come abbiamo affrontato il primo tempo – ha commentato -. Nella ripresa abbiamo fatto bene, ma inizialmente è mancata aggressività e abbiamo subito gol. La reazione della squadra però è stata importante dopo non aver fatto quanto avevamo preparato. Il pareggio è un risultato giusto”.