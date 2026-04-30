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Pisa,Hiljemark : orgoglio svedese: “Siamo vivi e non firmo per il pari”
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Pisa,Hiljemark : orgoglio svedese: “Siamo vivi e non firmo per il pari”

Aprile 30, 2026
scritto daRedazione

Il tecnico nerazzurro n Hljemark on usa giri di parole: la classifica piange, l’infermeria è piena, ma lo spirito è quello di chi ha ancora voglia di ribaltare il tavolo. Alla vigilia della sfida contro il Lecce (domani ore 20.45 alla Cetilar Arena), Oscar Hiljemark traccia la rotta:”Noi andremo in campo con l’obiettivo di vincere, ci siamo allenati tutta la settimana per quello;

Nonostante i risultati latitino, l’allenatore rivendica il buono fatto finora. Per Hiljemark, la squadra ha un’anima che viene riconosciuta anche all’esterno, un gruppo che non smette di lottare nonostante una stagione nata sotto una cattiva stella.

La missione vittoria dovrà però fare i conti con tre assenze pesantissime. Marin, Tramoni e Denoon non saranno della partita. Un buco non indifferente tra centrocampo e attacco che costringerà lo svedese a rimescolare le carte e a pescare soluzioni alternative dal mazzo.

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Aprile 30, 2026
scritto daRedazione
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