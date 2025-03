Serie A , giudice sportivo. Maignan, una giornata di squalifica

Il gidice sportivo Gerardo mastrandrea ha squalificato per un turno il portiere e del Milan Mike Maignan con ulteriori 15.000 euro di multa dopo aver appreso dal referto arbitrale di Milan-Lazio che il francese si è rivolto con “un’espressione irriguardosa” a Manganiello nel tunnel degli spogliatoi. Maignan, quindi, non ci sarà nel match del Via del Mare contro il Lecce.

Una giornata di squalifica anche per il rossonero Pavlovic, espulso durante il match contro i biancocelesti, così come per Kempf del Como, che ha lasciato i Lariani in 10 all’Olimpico contro la Roma per doppia ammonizione.

Tra gli squalificati per una giornata, in precedenza diffidati, Freuler (Bologna), Mancini (Roma), Mandragora (Fiorentina), Vojvoda (Como) e Zaniolo (Fiorentina).

– Ammenda di € 12.000,00: al Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottiglie di plastica verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, un tifoso al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, sputato all’indirizzo dell’allenatore in seconda della squadra ospitata, senza attingerlo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.

– Ammenda di € 8.000,00: all‘Inter per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una lattina verso il settore occupato dai tifosi della squadra avversaria, che cadevano in un settore chiuso al pubblico, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottiglie in plastica e quattro lattine; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1, lett. b) CGS.