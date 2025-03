Inter, Inzaghi:”a Rotterdam servirà grandissima attenzione”

Dopo il pareggio col Napoli (1-1) in campionato , l’Inter si rituffa in Champions League , mercoledì a Rotterdam: alle 18.45 la squadra di Simone Inzaghi affronterà il Feyenoord nel match d’andata degli ottavi di finale.

Il tecnico deve fare i conti con i tanti infortuni, in particolare dovrà inventarsi dgli i esterni di sinistra , probabile anche un cambio modulo.

“L’Inter sta bene, anche se siamo chiaramente in emergenza soprattutto in un settore – le parole del tecnico a Sky prima della conferenza di rito -. Abbiamo lavorato tanto per questi ottavi, è un momento cruciale e ci faremo trovare pronti. Il Feyenoord? Ha battuto il Bayern, ha rimontato il City da 3-0 a 3-3, ha eliminato il Milan, servirà grandissima attenzione”.