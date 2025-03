Torino, Vanoli:” non mi è piaciuto l’angolo dove è nato il pareggio”

Paolo Vanoli aveva assaporato la terza vittoria di fila , l’argentino del Parma Pellegrino (doppietta) ha eluso il tecnico granata:”Abbiamo approcciato molto bene la partita, sapendo questo campo e questo avversario fosse insidioso. Il Parma ha qualità in profondità, ha giocatori forti nell’uno contro uno. Abbiamo gestito bene il primo tempo e siamo andati in vantaggio, a volte lasciando anche loro il palleggio. Nella ripresa abbiamo ancora approcciato bene ma non siamo stati bravi nei momenti di difficoltà”.