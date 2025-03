Dopo Dybala , problemi fisici anche per Zeki Celik. Il terzino turco è uscito malconcio dalla sfida di giovedì sera contro l’Athletic Bilbao per un infortunio alla coscia. In settimana, si era sottoposto a esami strumentali che avevano escluso lesioni o distrazioni. La sua presenza per la trasferta di Empoli in programma domenica alle 15 è dunque in dubbio