Serie A, Pulisic manda all’Inferno ‘ il Lecce. Milan in rimonta 3-2 al via del Mare

Il Milan risorge allo stadio di via del mare e batte in rimonta il Lecce 3-2.

Sotto 2-0 grazi al gol di Krstovic (7′) e al raddoppio (59′) dello stesso montenegrino . Nel primo tempo due gol annullati ai rossoneri di Gimenz e Gabbia e un palo di un’0osporato Krstovic , nella rirpesa , la rimonata rossonera , grazie annche alla scossa per i cambi indovinati da Conceicao: autorete di Gallo al (68′) su conclusione di Joao Felix, poi il pareggio di Pulisic su calcio di rigore al (73′) (fallo di Baschirotto sullo stesso statunitense), poi il tris ancora con Pulisic al (78′) su cross di Leao.

IL TABELLINO

LECCE-MILAN 2-3

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Guilbert 6, Baschirotto 5, Jean 6, Gallo 5; Coulibaly 5,5 (38′ st Banda sv), Berisha 6 (10′ st Pierret 5,5), Helgason 6,5 (29′ st Ramadani 5,5); Pierotti 6 (29′ st Veiga 6), Krstovic 7,5, Tete Morente 6 (38′ st Rebic sv). A disp.: Fruchtl, Samooja, Gaspar, Rafia, N’Dri, Burnete, Karlsson, Tiago Gabriel, Kaba, Sala. All.: Giampaolo 6.

Milan (4-2-3-1): Sportiello 6; Walker 5 (29′ st Sottil 6), Thiaw 5,5, Gabbia 5,5, Hernandez 6; Musah 6 (29′ st Fofana 6), Bondo 5,5 (17′ st Joao Felix 6); Jimenez 5,5 (1′ st Leao 7), Reijnders 6,5, Pulisic 7,5; Gimenez 5,5 (17′ st Abraham 6). A disp.: Nava, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Bartesaghi, Terracciano. All.: S. Conceiçao 5,5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 7′ Krstovic (L), 14′ st Krstovic (L), 23′ st aut. Gallo (L), 28′ st rig. Pulisic (M), 36′ st Pulisic (M)

Ammoniti: Berisha, Krstovic (L); all. Conceiçao, Abraham (M)