Palladino:”nel primo tempo avremmo potuto anche realizzare quattro-cinque gol”

La Fiorentina ai quarti Conference League , al Franchi i ragazzi di palladino ìhanno ribaltato il risultato contro il Panathinaikos. Raffaele Palladino , ai microfoni Sky Sport dopo la bella vittoria:” Devo ringraziare i tifosi per l’energia che ci ha offerto nonostante la pioggia, e i ragazzi che hanno giocato con questa maglia per i supporters e per la società. È una notte molto bella, ma la Fiorentina deve continuare a fare prestazioni di questo genere perché si possono ripetere “.