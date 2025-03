Ecco il quadro completo delle gare di ritorno – ottavi di finale – Conference League.

Giovedì alle 18:45

Cercle Brugge-Jagiellonia (and. 0-3)

Djurgarden-Pafos (and. 0-1)

Lugano-Celje (and. 0-1)

Rapid Vienna-Borac Banja Luka (and. 1-1)

Giovedì alle 21:00

Chelsea-Copenhagen (and. 2-1)

Fiorentina-Panathinaikos (and. 2-3)

Legia Varsavia-Molde (and. 2-3)

Vitoria Guimaraes-Real Betis (and. 2-2)