Roma , Ranieri:” partita difficile , lo sarà anche al ritorno”

Claudio Ranieri si gode la vittoria in rimonta della sua Roma sull’Athletic Club di Bilbao, importante successo per i gallorossi che scenderanno nella ara di ritorno allo stadio San mames tra sette giorni ìin vantaggio di un gol.: “Era una partita difficile e lo sarà anche il ritorno, sappiamo della loro forza – le parole del tecnico a Sky -. Ma conosciamo anche la nostra, noi ci siamo e siamo duri da digerire, lottiamo su ogni pallone. Baldanzi poi è in un momento d’oro. Ho visto la gara di settembre e lui li ha messi spesso in difficoltà, per cui ho deciso di ripetere la stessa situazione. Ha fatto veramente una grande partita”.