Europa League: Angelino – Shomurdov , ribaltano 2-1 l’Athletic Bilbao

Una Roma tutto cuore , guidata dal quel maestro che si chiama Claudio Ranieri , vince la prima sfida, andata ottavi di finale Europa League .(Foto Fraioli, il pareggio di Angelino)

I ragazzi di Ranieri disputano un buon primo tempo, colpiscono una traversa clamorosa con Dybala, ma vengono puniti a inizio ripresa (50′) dall’incursione di Inaki Williams il colpo di testa anticipa la difesa giallorossa .

La reazione della Roma è immediata e il pareggio arriva dopo pochi minuti (al 56′) con Angelino: lo spagnolo raccoglie la palla in mezzo di Celik e batte con destro masticato Agirrezabala . La sfida resta estremamente equilibrata, senza grosse occasioni né da una parte né dall’altra. A 5’ dalla fine Alvarez si becca il secondo giallo lasciando i suoi in 10 . La Roma prova ad approfittarne negli ultimi minuti con due incursioni di Soulé, ma chiaato in causa dalla pabchina da Ranieri Shomurodov realizza il vantaggio: l’attaccante raccoglie un pallone in area di Saelemaekers, si gira e di sinistro pesca l’angolino. Tra sette giorni il ritorno al San Mamés

IL TABELLINO

Roma-Athletic Club 2-1

Roma (3-4-2-1): Svilar 6; Celik 6,5, Mancini 6,5, N’Dicka 6; Rensch 6,5 (15′ st Saelemaekers 6,5), Pisilli 6 (32′ st Koné 6), Cristante 6, Angelino 6; Dybala 6,5 (26′ st Soulé 6), Baldanzi 6,5 (15′ st El Shaarawy 6); Dovbyk 5,5 (26′ st Shomurodov 7).

Allenatore: Ranieri 7

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala 6; De Marcos 6, Vivian 6 (23′ Paredes), Alvarez 5, Berchiche 5,5; Ruiz de Gallareta 5, Jaureguizar 5,5 (18′ st Prados 6); I. Williams 6,5, Gomez 6 (32′ st Vesga 6), N. Williams 5,5 (32′ st Berenguer 5,5); Sannadi 5 (18′ st Guruzeta 5,5).

Allenatore: Valverde 5,5

Arbitro: Schaerer

Marcatori: 5′ st I. Williams (A), 11′ st Angelino (R), 45’+4 st Shomurodov (R)

Ammoniti: Jaureguizar (A), Sannadi (A), Shomurodov (R)

Espulsi: Alvarez (A), somma di ammonizioni