Lazio, Baroni:” sono contento pe r la squadra per i tifosi”

Una vittoria importate arrivatat s filo di lana grazie al gol di Isakssen che ha consentito alla Lazio di battere 2-1 il Viktoria Plzen , andatt ottavi di finale Europa League. Marco Baroni al termnine del match. ” “Sono contento per i ragazzi. E’ stata una partita dura, ci siamo calati in un calcio difficile per noi perché il Viktoria Plzen corre e ti porta pressione .Era difficile tenere palla a terra su questo campo, quindi la prestazione assume un valore ancora maggiore”. “Ci siamo spesi in termini di attenzione, sono contento per la squadra e per i tifosi – ha aggiunto -. Il carattere e la voglia sono venuti fuori nel momento di difficoltà, fa tutto parte del nostro percorso di crescita”.