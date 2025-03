Conference League : Panathinaikos -Fiorentina 3-2

Pomeriggio dolceamaro per la Fiorentina nella prima sfda allo stadio Olimpico di Atene , sconfitta dal Panathinaikos 3-2., ma si può rimediare nella gra di ritorno prevista tra sette giorni allo stadio Franchi.

La viola subisce subito il vantaggio dei greci dopo 5 minuti con l’ex Verona Swiderski , il polacco indovina una parabola imprendibile per Terracciano .

Colpita a freddo la viola al 19′ subisce il raddoppio con il tap-in di Maksimovic , su errore di Terracciano che non trattiene una conclusione di Djuricic. Il doppio vantaggio dura pochissio : 20′ Beltran di testa accorcia su cross di Gosens a e dopo due minuti il sinistro di Fagioli complice anche una deviazione di Arao pareggia i conti , ma non basta , al 44’ la Fiorentina passa pure avanti con Moreno: la rete dell’argentino viene però annullata per una posizione di fuorigioco.

Nella rirpesa il Panathinaikos attacca e passa in vnatagiio con il brasialiano è immediata e nel giro di paraboa dell’ex Verona in programma al Franchi tra sette giorni. Subiti due gol nei primi venti minuti, Beltran e Fagioli rimettono in corsa la viola, che crolla però alla rete di Tete nella ripresa

Le squadre si presentano allora all’intervallo sul 2-2, risultato che cambia nuovamente al 55’: Tete sfrutta un corridoio centrale e buca Terracciano sul proprio palo, siglando il nuovo vantaggio per i greci. Ranieri e Kean provano allora a scuotere la Fiorentina, mentre Terracciano è decisivo su Ounhai. Nel secondo tempo si gioca davvero poco e la viola non riesce più a prendere ritmo, rischiando pure di subire un quarto gol: solo le dita di Terracciano e, soprattutto, il palo negano la rete a Djuricic nel finale. Al termine del match non sono mancate scintille in campo.

IL TABELLINO

PANATHINAIKOS-FIORENTINA 3-2

Panathinaikos (3-4-2-1): Dragowski 6; Arao 5, Ingason 6, Maksimovic 7 (21’ st Cerin 6); Kotsiras 6 (35’ Vagiannidis 6), Ounahi 6, Siopis 6, Mladenovic 6; Tete 6,5, Djuricic 7 (45’+2’ st Mancini sv); Swiderski 7 (21’ st Ioannidis 6). A disp.: Lodygin, Lilo, Max, Fikaj, Jeremejeff, Bregou, Ntampizas. All.: Vitória.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano 5; Moreno 5, Comuzzo 5, Ranieri 5; Dodo 5,5, Fagioli 7 (20’ st Parisi 6), Mandragora 6,5, Richardson 5 (14’ st Cataldi 6), Gosens 6,5; Beltran 6,5 (20’ st Gudmundsson 6), Kean 5,5. A disp.: Martinelli, De Gea, Pongracic, Zaniolo, Baroncelli, Caprini, Harder. All.: Palladino.

Arbitro: Lambrechts (Bel)

Marcatori: 5’ Swiderski (P), 19’ Maksimovic (P), 20’ Beltran (F), 23’ Fagioli (F), 10’ st Tete (P)

Ammoniti: Tete (P), Moreno (F)