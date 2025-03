Europa League. Viktoria Plzen-Lazio , le probabili formazioni

La Lazio scenderà in campo per l’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2024-2025 contro il Viktoria Plzen.

Match ricco di insidie per i biancocelesti di Baroni andata ottavi di finale dell’Europa League che si giocherà giovedì 6 marzo , calcio d’inizio alle ore 21 , allo stadio Doosan Arena.Diretta TV e streaming su Sky.

I biancocelesti galvanizzati dal successo in campionato contro il Milan arrivano , mentre il Viktoria Plzen ha vinto 2-0 in casa del Mladá Boleslav, confermandosi al secondo posto della 1. liga. Il Viktoria Plzen che ha eliminato il Ferencváros. Quella di Miroslav Koubek è una squadra organizzata e temibile in ripartenza.

Chi supera questo turno se la vedrà con la vincente tra Bodo/Glimt e Olympiacos ai quarti di finale. La partita di ritorno si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, giovedì 13 marzo 2025, con fischio d’inizio alle ore 18:45.

Viktoria Plzen-Lazio, le probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Havel, Cerv, Kalvach, Sulc, Cadu; Vydra, Durosinmi. Allenatore: Koubek.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Baroni.

Arbitro: Donatas Rumsas (LTU);

Assistenti: Radius (LTU) – Suziedelis (LTU);

IV Uomo: Lukjancukas (LTU);

VAR: Brand (GER);

AVAR: Simenas (LTU).