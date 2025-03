Conference league , la Fiorerntina ad Atene contro il Panathinaikos

Stassera in campo anche le squadre che si affronteranno nell’andatata ottavi di finale Conference League, con la Fiorentina di Raffaele Palladino impegnata inntrasferta ad Atene contro il Panathinaikos ( calcio d’inizio alle ore 18.45 in diretta su Skt Sport Uno in streaming su Sky Go e Now.

Le altre partite con diretta eslcusiva su Sky Sport :

ore 18.45

Betis Siviglia-Vitoria Guimaraes

Molde-Legia Varsavia

Copenaghen-Chelsea.

Ore 21

Jagiellonia-Cercle Brugge

Pafos-Djurgarden

Borac Banja Luka-Rapid Vienna

NK Celje-Lugano