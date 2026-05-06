Tennis Internazionali d’Italia, la pioggia stravolge il programma : rinviati Cinaà e Basiletti

La pioggia si abbatte sul Foro Italico e cambia completamente il programma serale degli Internazionali BNL d’Italia. Il maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore ha costretto gli organizzatori a cancellare gli incontri previsti in serata, rinviando a giovedì 7 maggio diversi match, tra cui quelli degli azzurri Federico Cinà e Basiletti.

Il giovane talento italiano non ha potuto fare il suo esordio contro il belga Alexander Blockx: la sfida verrà recuperata domani alle ore 12 sulla Supertennis Arena. Stesso destino per il match femminile tra Basiletti e Ajla Tomljanovic, sospeso sul punteggio di 5-3 per l’azzurra e rinviato a causa dell’impraticabilità dei campi.

La decisione è arrivata dopo ore di attesa e continui monitoraggi delle condizioni meteo. Le previsioni su Roma non lasciavano infatti spazio all’ottimismo, con precipitazioni attese fino a tarda notte. A pesare anche il regolamento ATP, che impedisce l’inizio di incontri oltre le 23.

In una giornata comunque positiva per il tennis italiano, arrivano le qualificazioni al secondo turno di Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi. La marchigiana ha superato con autorità l’austriaca Kraus in due set, mentre Arnaldi ha battuto lo spagnolo Munar al termine di una sfida combattuta in tre parziali.

Sorride anche Tyra Grant, vincitrice del derby azzurro contro Lisa Pigato dopo una bella rimonta. Niente da fare invece per Stefanini, Urgesi e Brancaccio, eliminate rispettivamente da Ostapenko, Golubic e Townsend.

Il Foro Italico si prepara ora a un giovedì intensissimo, con un calendario inevitabilmente appesantito dai recuperi e la speranza che il meteo conceda finalmente una tregua agli Internazionali d’Italia.