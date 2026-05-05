Alcaraz compie 23 anni ai box: tra famiglia, terapie e il ritorno atteso sull’erba

Carlos Alcaraz celebra il suo 23° compleanno lontano dai campi da tennis, costretto a uno stop a causa di un problema al polso destro, che potrebbe essere una tenosinovite. Il numero 2 del mondo sta affrontando il recupero a Murcia, seguendo un percorso di terapie specifiche e riposo, accompagnato dagli affetti familiari.
Nonostante l’assenza dai tornei, Alcaraz ha condiviso momenti della sua vita privata: dalla festa di compleanno del padre alla partecipazione agli eventi legati al fratello, fino alla premiazione come atleta dell’anno ai Laureus Awards.
A catturare l’attenzione dei fan è stata una foto che lo ritrae con una maschera per l’ossigeno. Si tratta, spiegano i medici, di un trattamento avanzato per favorire il recupero cellulare e accelerare la rigenerazione dei tessuti, non di un campanello d’allarme sulla salute dell’atleta.
L’obiettivo resta il ritorno in campo per la stagione sull’erba, con particolare attenzione al torneo del Queen’s e a Wimbledon, dove Alcaraz spera di essere al 100% per difendere i suoi risultati. Per ora, però, lo staff medico mantiene la massima cautela per evitare ricadute che potrebbero compromettere l’intera stagione.