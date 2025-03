Conference League: Fiorentina -Panathinaikos, le probabili formazioni

Ritorno di Conference League per la Fiorentina che ospita al Franchi i greci del Panathinaikos per il match di ritorno degli ottavi di finale. Calcio d’inizio ore 21 , diretta su Sky Sport 1 canale 254. La viola deve ribalìtare il rsultato nel match d’andata5t vinto dai greci 3-2 per la qualificazione ai quarti di Conference League. Un traguardo alla portata della Fiorentina. Per accedere al turno successivo, i viola dovranno provare a vincere con almeno due gol di scarto, un successo di misura li porterebbe alla lotteria dei rigori.

Per Palladino la nota positiva più importante è il ritorno dal primo minuto di Moise Kean che ha recuperato dalla terribile botta alla testa. L’attaccante dovrebbe fare tandem offensivo insieme a Beltran nel 3-5-2 dei viola. Dove ci si affiderà alla solita spinta sulle fasce garantita da Gosens e Dodò. Per i greci guidati da Rui Bitoria, classico 4-3-3 col tridente formato da Tete, Swiderski e Djuricic.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Richardson, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino.

PANATHINAIKOS (4-3-3): Dragowski; Kotsiras, Arao, Ingason, Mladenovic; Maksimovic, Siopis, Ounahi; Tete, Swiderski, Djuricic. All. Rui Vitoria.

Sarà lo scozzese John Beaton ad arbitrare il ritorno degli ottavi di finale Conference League tra Fiorentina-Panathinaikos , assistenti Daniel McFarlane e David McGeachie, il quarto uomo sarà Donald Robertson mentre al var ci saranno Andrew Dallas e Steven Mclean.