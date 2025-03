Champions, Atletico Madrid-Real Madrid (1-0 dts) Ancelotti ai quarti (3-4) ai rigori

Al Metropolitano nei tempi regolamentari Gallagher segna e Vinicius sbaglia un penalty, poi tutto si decide dagli 11 metri. Fatali gli errori di Alvarez (doppio tocco segnalato dal Var) e Llorente

Dopo il 2-1 del Bernabeu, nel ritorno degli ottavi di Champions League il Real Madrid batte l’Atletico Madrid 4-3 i Blancos staccno a il pass per i quarti di finale, dove incontreranno l’Arsenal che ha eliminato il PSV

Al Metropolitano nel primo tempo i Colchoneros sbloccano subito la gara con una zampata di Gallagher (1′), poi Courtois deve intervenire sulle conclusioni con Alvarez e Griezmann.

Nella ripresa occasione per il Real di rimettere il match in parità sprecata da Vinicius ,l’attaccante sbaglia un calcio di rigore al (70’) per un fallo di Lenglet su Mbappé, spedendo la palla in curva. Si va ai tempi supplementari ma il risultato non cambia, la stanchezza si fa sentire nelle ganve dei 22 in campo. Si va ai calci di rigore con i ragazzi di Ancelotti più freddi e precisi e punisce un doppio tocco di Alvarez segnalato dal Var e l’errore di Llorente. Real ai quarti, Atletico fuori dalla Champions.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID-REAL MADRID 3-4 dcr (1-0 dts)

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak 6,5; Llorente 5,5, Gimenez 6,5, Lenglet 6 (1′ pts Le Normand 6), Reinildo 6 (8′ pts Azpilicueta 5,5); G. Simeone 6,5 (44′ st Correa 6), De Paul 6,5 (48′ st Molina 6), Barrios 6,5, Gallagher 7 (40′ st S. Lino 6); Griezmann 7 (44′ st Sorloth 5,5), Alvarez 6.

A disp.: Musso, Witsel, Javi Galan, Kostis, Lemar, Riquelme. All.: Simeone 6

Real Madrid (4-3-3): Courtois 7; Valverde 6,5, Asencio 6, Rudiger 7, Mendy 5,5 (38′ st Fran Garcia 6); Tchouameni 5,5 (20′ st Camavinga 6), Modric 5,5 (20′ st Lucas V. 6), Bellingham 6; Rodrygo 5,5 (33′ st Brahim Diaz 5,5), Mbappé 6, Vinicius Junior 4,5 (10′ sts Endrick sv).

A disp.: Lunin, Fran Gonzalez, Alaba, Arda Guler, Gonzalo, Jacobo, Chema. All.: Ancelotti 6

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 1′ Gallagher (A)

Ammoniti: G. Simeone, Lenglet, Azpilicueta, Llorente (A); Tchouameni, Vinicius, Lucas V., Mbappé (R)

Nota: al 70′ Vinicus (R) calcia fuori un rigore

Rigori: Mbappé (R) – gol, Sorloth (A) – gol, Bellingham (R) – gol, Alvarez (A) – doppio tocco, Valverde (R) – gol, Correa (A) – gol, Lucas V. (R) – parata, Llorente (A) – traversa, Rudiger (R) – gol