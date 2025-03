Inter- Feyenoord 2-1. Nerazzurri ai quarti Champions League

Inter si è qualificata ai quarti di finale di Champions League, battendo 2-1 il Feyenoord nel ritorno degli ottavi (andata 2-0 per i rgagazzi di Inzaghi).

Nerazzurri di Inzaghi in vantaggio già all’8′ con un destro all’incrocio dei pali di Thuram e vicini al raddoppio poco dopo con Taremi. Prima dell’intervallo la formazione di Van Persie ha trovato il pareggio con il rigore conquistato e trasformato da Moder, ma a inizio ripresa – sempre dal dischetto – l’Inter è passata in vantaggio rimessocon Calhanoglu. Ai quarti di finale la doppia sfida contro il Bayern Monaco.

IL TABELLINO

INTER-FEYENOORD 2-1 (and. 2-0)

Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6, Acerbi 6 (39′ st Berenbruch sv), Bisseck 6,5; Dumfries 6,5, Frattesi 6 (39′ st Cocchi sv), Calhanoglu 6,5 (16′ st Asllani 5,5), Mkhitaryan 6,5, C. Augusto 6 (16′ st Bastoni 6); Thuram 7, Taremi 6 (26′ st Arnautovic 6). A disp.: Martinez, Di Gennaro, Lautaro, Barella, Aidoo. All.: S. Inzaghi 6,5.

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther 5,5; Read 5,5 (30′ st Mitchell 6), Beelen 5, Hancko 6, Bueno 6; Moder 6, Smal 5, Ivanusec 5 (30′ st Redmond 5,5); Moussa 5,5, Ueda 5 (18′ st Trauner 6), Sliti 5,5 (18′ st Carranza 5,5). A disp.: Andreev, Ka, Gonzalez, ‘T Zand, Plug, Giersthove, Kraaijeveld. All.: Van Persie 5,5.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 8′ Thuram (I), 42′ rig. Moder (F), 6′ st rig. Calhanoglu (I)

Ammoniti: Asllani, Thuram (I); Smal (F)