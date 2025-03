Sono quattordici i giocatori squalificati per una giornata in serie B in relazione alle partite della 10/a giornata di ritorno dell’8 marzo scorso. Si tratta di Akinsamiro (Sampdoria), Antonucci e Mangraviti (Cesena), Artistico (Cosenza), Bellich e Buglio (Juve Stabia), Bronn (Salernitana), Burrai (Mantova), Dellavalle (Modena), Illanes Minucci (Carrarese), Lauriente’ (Sassuolo), Mateju (Spezia), Pierozzi (Palermo) e Sampirisi (Reggiana).