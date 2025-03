Ekuban e Cornet, torneranno a disposizione del tecnico francese dopo la sista: Ekuban si è procurato un risentimento muscolare che lo terrà ai box almeno fino al match con la Juventus. Per Cornet invece il discorso è più complesso: gli esami strumentali sull’ex West Ham hanno evidenziato una lesione al flessore. Sicuramente non riuscirà a recuperare per il match con i bianconeri.