Serie A: Lazio – Udinese 1-1, a Thauvin risponde Romagnoli

Nel posticipo della 28a giornata di Serie A , alla Lazio serviva una vittoria alla contro l’Udinese , per superare la Juve nella serrata lotta per un posto in Champions, invece una tenace Udinese tine botta , mette in difficoltà i biancocelsti e porta via dall’Olimpico un meritato pareggio 1-1.

L’inizoo del match e al ‘fulmicotone’ , a viso aperto le due squadre si affrontano i ritmi sono alti con grande fisicità della squadra friulana. Isakssen si mettein mostra per la sua usuale velocità , senza però trovare sbocchi lungo la sua fascia di competenza. Dall’altra parte , Lucca prova afar saltare il banco laziale con un guizoo su lancio di Lovric e Kamara conclude largo. Il matchj è piacevole e le due squadre rispondonouna all’atra colpo su colpo. Bijol attento chiude bene su un’incursione di Zaccagni. Al 22′ Thauvin stappa il match; lancio lungo di Kamara per Lucca, ottima la difesa della palla da parte del gigate friulano e su un tentativo dello stesso in rovesciata ,la palla arriva al francese che di proepotenza scaglia la palla alle spalle di Provedel.

La reazione della Lazio non si fa attendere , e da un’ errore in copertura di Kristensen, Okoye si supera su una conclusione di Zaccagni, poi sul corner successivo Romagnoli (32′) pareggia i conti deviando in rete una spizzata di Vecino eI ritmi non si abbassano e la Lazio ci prova ancora , Okoye blocca un sinistro di Tchaouna, poi il primo tempo si chiude su una girata in controbalzo di Lucca che sfiora il palo alla sinistra di Provedel.

La ripresa inizia con lascelta di Baroni di mamdare in campo Noslin al posto di Tchaouna. La Lazio alza il baricentro e attacca con tanti uomini. L’Udinese forse per aver speso di più nel primo tempo fatica a tenere il tirmo

Baroni chiamna dalla panchina Belahyane e Pedro al posto di Vecino e Dia. Runjaic risponde e sostituisce Lovric, Ekkelenkamp e Kamara con Atta, Payero e Zemura una mossa intelligente col passaggio al 4-4-2. Non manncano le azioni da una parte e dall’altra: Noslin impegna , dall’altra invece Provedel respinge una punzione e si ripete su conclusione ravvicinata di Atta.

le ultime scelte dei due allenatori nela Lazio entrano . Davis e Patric per Thauvin e Isaksen . Nel finale la lazio attacca a testa bassa ma, i friulani tengono bene e il match termina sull’1-1. L

IL TABELLINO

LAZIO-UDINESE 1-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6, Gila 5,5, Romagnoli 6,5, Marusic 5,5; Guendouzi 6, Vecino 5,5 (20′ st Belahyane 5,5); Isaksen 6,5 (36′ st Patric sv), Dia 5 (20′ st Pedro 6), Zaccagni 6; Tchaouna 5 (1′ st Noslin 6).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Rovella, Dele Bashiru, , Provstgaard, Basic, Ibrahimovic. All.: Baroni 5,5

Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Kristensen 6,5, Bijol 6, Solet 6; Ehizibue 6 (44′ st Modesto sv), Lovric 6,5 (20′ st Atta 6), Karlstrom 6, Ekkelenkamp 6 (20′ st Payero 5,5), Kamara 6 (20′ st Zemura 6); Thauvin 6,5 (36′ st Davis sv), Lucca 6,5.

A disp.: Piana, Padelli, Zarraga, Sanchez, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Pizarro. All.: Runjaic 6,5

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 22′ Thauvin (U), 32′ Romagnoli (L)

Ammoniti: Vecino, Lazari (L); Kamara, Lovric, Payero, Karlstrom (U)