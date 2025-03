D’Aversa :” per quello che abbiamo fatto , non meritavamo il pari”

Roberto D’Aversa è rrealistico e sincero , dopo la sconfitta del suo Empoli al Castellani 1-0 contro la Roma:”Si poteva far meglio fa capire che le difficoltà del primo tempo sul palleggio della Roma – ha spiegato il tecnico dell’Empoli -. Bisogna essere onesti. Già nel primo tempo i giallorossi meritavano di segnare più gol”. “Una squadra che vuole salvarsi non può entrare in campo e prendere gol subito. Non abbiamo avuto le energie per andare a prenderli e provare a pareggiare”, ha proseguito. “Nella ripresa abbiamo fatto tropo poco contro una squadra che ha qualità ed è in fiducia “.