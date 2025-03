Motta: rigore discutibile”

Thiago Motta ai microfoni Dazn non sorride ” dopo lo 0-4 casalingo contro l’Atalanta: “Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra che voleva giocare sul nostro errore. Un peccato che la partita si sia sbloccata su calcio di rigore, sul quale non voglio entrare nel dettaglio ma è discutibile, perché poi una squadra giovane come la nostra si è riversata in attacco concedendo il fianco alle ripartenze degli avversari”.Bisogna ripartire subito contro la Fiorentina e guardare avanti” le parole a Dazn.