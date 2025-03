Paolo Zanetti ha commentato la sconfitta interno contro il Bologna: “Le sconfitte non piacciono a nessuno , ma la squadra ha dato tutto e ha reagito anche in 10 a difficoltà oggettive. Abbiamo concesso poche occasioni al Bologna, che di solito ne crea moltissime, purtroppo o gool del Bologna sono frutto di nostri errori. Ora restiamo sul pezzo perché stiamo dimostrando di essere uniti, ma per arrivare al nostro obiettivo abbiamo bisogno dei giocatori migliori”.