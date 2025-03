Inter, Inzaghi:” abbiamo fatto un grande secondo tempo”

Per raggiungere gli obiettivi serve anche in pò di fortuna, così a San Siro , l’Inter a tremato contro il Monza , ultimo in classifica.Simone Inzaghi al termine del match:” tre motivi per cui siamo meritatamente primi? Continuità, gol fatti e obiettivo: questi ragazzi danno sempre tutto. Siamo ancora lì e dobbiamo continuare a essere lì per la nostra gente: sanno che stiamo dando tutto per questi coloriSimone Inzaghi al termine del match:” Trovarsi sotto di due gol non è stato facile, ma siamo rimasti lucidi e abbiamo fatto un grande secondo tempo con il record stagionale di tiri, 30 o 31 mi pare”, ha detto il tecnico nerazzurro.