Monza, Nesta:” usciamo da San Siro a testa alta”

Alessandro Nesta non molla e con i suoi ragazzi hano dato filo da torcere e spaventando l’Inter. Nonostante la sconfitta e l’ultino posto in classifica , il tecnico brianzoli crede ancoira nella salvezza:”C i danno tutti per spacciati, se succede rimaniamo nella storia. Io ci crederò fino all’ultimo giorno”.

Abbiamo fatto una buona prestazione, il piano gara è stato efficace. Forse siamo stati un filo troppo bassi durante la gara, ma anche per merito dell’Inter. Sono contento per i giocatori, usciamo dal campo con una buona figura”.