Serie A: Napli-Fiorentina 2-1. Azzurri tornano a-1 all’Innter

Nella 28esima giornata di Serie A il Napoli ritrova la vittoria dopo quattro turni e batte 2-1 la Fiorentina.

Al Maradona pubblicoi delle grandi occasioni , gli azzurri ancora con le defezioni di Anguissa e Neres. Solo Napoli nel prino tempo , Lukaku firma il vantaggio (26): McTomnai calci adal linte De Gea responge , Lukaku sotto porta mette in rete. Insiste il napoli con la Fiorentina tutta raccolta nella propria metà campo, Di Lorenzo centra l’incrocio dei pali. Qualche galoppata viola con Kean subito neutralizzata da Buongiorno. Nella rirpesa la Fiorentina alza il baricentro , qualche difficoltà nel centrocampo azzurro. Al 61′ il raddoppio: assist di Lukaku per Raspadori il sinistro all’angolino non salva De Gea.

Il match è vivo e la Fiorentina non molla , così al 66′ arriva però arriva la risposta viola con Gudmundsson su copo di tacco di Kean destro a giro non perdona Meret poroteso in tuffo Napoli , Il napoli si scuote i match contro Lazio e Roma insegnano,: Politano al 77′ di sinistro esalta De Gea deviando in angolo la conclusione maligna del partenoipeo.

Palladino manda in campo Beltran per Cataldi passando a un 3-4-3, ma la difesa del Napoli è attenta, soprattutto all’intellogenza tattica di Conte che richiama Politano per Oliveira. Nel finale è Simeone, a inizio recupero, a divorarsi il gol del 3-1 solo davanti a De Gea arriva scoordinato e il portire viola evita di capitolare. Ne finale la Fiorentina attacca a testa bassa na i viola non raccolgono buoni frutti non porta ai frutti. Lo stadio Maradona esplode al triplice fischio di Colombo , la vittoria riporta il Napoli a-1 dalla capolista Inter.

IL TABELLINO

NAPOLI-FIORENTINA 2-1

Napoli (3-5-2): Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Rrahmani 6,5, Buongiorno 7 ; Politano 6,5 (36′ st Olivera sv), Gilmour 6,5, Lobotka 6,5, McTominay 6,5 (41′ st Billing sv), Spinazzola 6,5 (45′ st Jesus sv); Raspadori 7,5 (42′ st Simeone sv), Lukaku 7,5

A disposizione: Contini, Scuffet, Okafor, Marin, Ngonge, Hasa

Allenatore: Conte 6,5

Fiorentina (3-5-2): De Gea 6; Comuzzo 5,5 (29′ st Moreno 5,5), Marì 5,5, Ranieri 5,5 (14′ st Pongracic 5); Dodo 6, Ndour 6, Cataldi 6 (36′ st Beltran sv), Fagioli 6, Parisi 5,5 (13′ st Gosens 5); Gudmundsson 6,5, Kean 6

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Richardson, Adli, Caprini

Allenatore: Palladino 5,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 26′ Lukaku (N), 16′ st Raspadori (N), 21′ st Gudmundsson (F)

Ammoniti: Buongiorno (N), Gudmundsson, Pongracic (F)