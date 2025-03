Palladino:”una sconfitta che ci da fiducia”

“La sconfitta controil Napoli servirà per darci tanta fiducia , in vista del delicato impegno giovedì nel match di tirono Conference league contro il Panathinaikos abbiamo una finale e deve trasmetterci tanta autostima (contro il Panathinaikos”. ” Oggi il Napoli marcava a uomo su tutto il campo, bisognava avere anche la soluzione diretta. Abbiamo capito i momenti della gara, noi siamo quelli del secondo tempo. Non ho nulla da rimproverare alla squadra, oggi abbiamo affrontato un grande avversario”. Così Raffaele Palladino, in conferenza stampa, dopo la sconfitta della sua Fiorentina contro il Napoli”.