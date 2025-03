Serie A : Empoli-Roma0-1, decide Soulè

La Roma continua a conquistare punti , i giallorossi centrano la quinta vittoria consecutiva e si candidano per un posto in Europa.

Nella 28.ma giornata di Serie A la squadra di Ranieri batte 1-0 l’Empoli, giallorossi a -4 dal sesto posto del Bologna. Al Castellani pronti via e già al (1′) Soulè va in gol , il sinistro geometrico imprendibile per Silvestri. Shomurodov sfiora il raddoppio la conclusione dell’uzbeko si stampa sulla traversa,. Ancora Roma vicinissima al gol con Pellegrini, gli fa eco e Koné che centra un palo di destro. Nella rirpesa la musica non cambia S con i giallorossi che controllano la gara col possesso, con Silvestri chiamato spesso in causa che evita il raddoppio. Sul filo del finale , si fa vedere l’Empoli con un colpo di testa di Kouamè.

IL TABELLINO

EMPOLI-ROMA 0-1

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio (1′ st Sambia), Marianucci, Goglichidze (41′ st Campaniello); Gyasi, Grassi, Henderson (21′ st Konatè), Pezzella; Esposito (21′ st Kovalenko), Cacace; Colombo (1′ st Kouamè).

A disp.: Seghetti, Vasquez, Brancolini, Ebuehi, Tosto, Bacci, Asmussen. All.: D’Aversa

Roma (3-4-2-1): Svilar; Nelsson, Hummels, N’dicka; Abdulhamid (19′ st Rensch), Paredes (19′ st Cristante), Koné, Salah-Eddine (19′ st Angelino); Soulé (35′ st Baldanzi), Pellegrini; Shomurodov (27′ st Dvbyk).

A disp.: Gollini, De Marzi, Aboubacar, El Shaarawy, Gourna-Douath, Pisilli, Saelemaekers. All.: Ranieri

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 1′ Soulé (R)