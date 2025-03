Dopo il pareggio con la Lazio, Kosta Runjaic è soddisfatto. “Sono felice perché abbiamo giocato una buona partita. Anche il risultato è buono – ha spiegato il tecnico dell’Udinese -. Conquistare un punto in casa della Lazio non è mai semplice. Sono felice per la squadra, per i tifosi e anche io sono felice. Abbiamo fatto una buona prestazione. Questa è a strada e andiamo avanti così”.